Campobasso altri arresti e sequestri di droga da parte della Guardia di Finanza

I finanzieri Baschi Verdi della Compagnia di Campobasso hanno colto in flagranza di reato e arrestato due persone per detenzione di droga. Più in particolare, nel corso del controllo economico del territorio e repressione dei traffici illeciti, sequestrati, su strada, mezzo kilo di droga, tra hashish e cocaina, abilmente occultati, nel rivestimento interno del portellone posteriore, di un’autovettura sottoposta a controllo nonché, a seguito di perquisizione domiciliare, materiale per il taglio ed il confezionamento dello stupefacente. tratti in arresto i due responsabili.

L’attività di contrasto continua incessante e si inserisce, altresì, nell’ambito dei servizi di controllo delle misure in materia di rischio epidemiologico da Covid-19, quotidianamente disposti. Il contrasto ai traffici illeciti ed i conseguenti risvolti economico-finanziari, anche attraverso il sequestro dei proventi illeciti maturati in capo a chi pone in essere comportamenti illegali, si conferma obiettivo della mission istituzionale della Guardia di Finanza.