Acquaviva d’Isernia, Covid: Il sindaco Petrocelli raccomanda la prudenza dopo alcuni casi in paese.

Fa un aggiornamento il Sindaco di Acquaviva d’Isernia Francesca Petricelli sulle nuove positività riscontrate in paese:

“Purtroppo si sono riscontrati nella giornata odierna n.6 casi positivi nella nostra comunità. Chiunque è stato in contatto con le persone contagiate, negli ultimi 5/6 giorni, è pregato di recarsi in un centro abilitato e farsi il tampone, questo non solo per la propria tutela, ma anche per ridurre al minimo i contagi possibili.

Si raccomanda di restare a casa, in caso di necessità di uscita, indossare i dispositivi di sicurezza e cercare di evitare al minimo gli spostamenti e soprattutto le vicinanze con qualsivoglia , siano essi parenti, amici e conoscenti, se non conviventi. Per qualsiasi info e/o sintomo, informare il medico di famiglia”.