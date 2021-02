A quasi tre mesi di distanza dall’incidente nel quale era rimasto coinvolto è morto il 64enne campobassano ferito nello schianto tra un furgone e un’auto avvenuto la sera del 3 dicembre scorso sulla strada tra Campobasso e Bojano, all’altezza di Vinchiaturo. Marcello Iorizzo era ricoverato in gravissime condizioni per le ferite riportate nello schianto ed è deceduto in ospedale. Moltissimi i messaggi di cordoglio per una persona molto conosciuta in città. Fu violentissimo l’impatto tra i due mezzi coinvolti tanto che fu necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per liberare i feriti dalle lamiere. Sul posto intervennero anche il 118, la Polizia stradale e i Carabinieri per accertare le cause dell’incidente.