Sono in fase avanzata i lavori di montaggio dell’ospedale da campo nel piazzale davanti al San Timoteo. Il personale della Croce Rossa, coordinato dal responsabile Pierluigi De Ascentiis, è alle prese con la sistemazione delle quattro tende: tre avranno al proprio interno 8 posti letto per un totale di 24, e una quarta tenda sarà di servizio per il personale sanitario.

La struttura, completa di attrezzature mediche e presidi, dovrebbe essere ultimata in serata, al massimo domani mattina. Per il funzionamento dell’ospedale da campo sono stati richiesti 10 medici, 12 infermieri e 5 operatori socio sanitari.

Da indiscrezioni l’orientamento dell’azienda sanitaria è quello di destinare i 24 posti a pazienti non Covid. Così all’interno del San Timoteo saranno liberati dei posti letto e sarà possibile aprire, se necessario, altre aree sub-intensive Covid.