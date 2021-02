34 second read

In possesso di mezzo chilo di droga, arrestati due giovani

I baschi verdi della Guardia di Finanza di Termoli hanno arrestato due giovani, trovati in possesso di 400 grammi di hashish e 100 di cocaina. I finanzieri hanno fermato i due ragazzi sulla Statale 16, erano in auto nonostante le restrizioni in vigore nella zona rossa. E’ scattata subito la perquisizione. Sono ora ai domiciliari.