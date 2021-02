Emergenza covid-19, chiusa per una settimana la scuola e il parco di Torella del Sannio. Il primo cittadino Antonio Lombardi ha disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza della scuola dell’Infanzia, della Primaria e Secondaria di primo grado, da domani 25 febbraio al 3 marzo 2021 incluso. Il sindaco ha ritenuto necessaria l’ordinanza in seguito all’evolversi della diffusione del contagio e in via precauzionale al fine di evitare ulteriori rischi. Per lo stesso motivo, ha predisposto con ulteriore ordinanza anche la chiusura del Parco delle Rimembranze, da domani e fino a revoca, considerato che ospita diversi giochi per bimbi e potrebbe essere affollato dalle famiglie.