Il presidente della Regione Donato Toma chiederà al ministero della Difesa l’intervento dell’Esercito per l’attivazione in emergenza di almeno dieci posti letto di terapia intensiva Covid presso vari ospedali. E’ quanto previsto nella mozione presentata dai consiglieri regionali di minoranza del Pd, Micaela Fanelli e Vittorino Facciolla, approvata dall’Assemblea a maggioranza. “Una scelta forte e urgente – ha commentato la capogruppo Fanelli – perchè, oltre alle strutture mobili che si stanno montando in Basso Molise, moduli senza Rianimazione, ci vengano in soccorso con mezzi e personale”. L’atto di indirizzo, inoltre, impegna il presidente della Regione a rendere operativi i posti di terapia intensiva presso l’ospedale ‘San Timoteo’ di Termoli attraverso l’adattamento del reparto di Rianimazione, schermando gli ambienti, separando i percorsi, garantendo la separazione dei percorsi e le procedure di sicurezza degli operatori.

“Ho parlato telefonicamente con il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, mi ha assicurato che inviera’ l’Esercito per attivare nuovi posti di terapia intensiva” e che “sono pronti a fare la loro parte. Da subito”. Cosi’ la capogruppo del Pd in Consiglio regionale del Molise, Micaela Fanelli, ha confermato poi l’arrivo dell’Esercito. “Ho gia’ informato il presidente Toma, che si e’ reso disponibile a inoltrare una richiesta formale della Regione Molise”.