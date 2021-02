Il Movimento 5 Stelle di Termoli ha scritto al Presidente del Consiglio, al Ministro Speranza e al Ministro degli affari regionali chiedendo di attivare i poteri sostitutivi, di controllo e vigilanza sulla gestione dell’emergenza Covid in Molise e sull’utilizzo dei finanziamenti pervenuti alla Regione Molise.

Chiedono di conoscere le azioni poste in essere in Molise dalla Unità di Crisi e dagli Enti competenti e di ordinare ordinare l’immediato utilizzo del Vietri di Larino in aggiunta o in sostituzione all’utilizzo dei posti letto dei privati.

Auspicano anche nell’approvazione di un “decreto Molise”