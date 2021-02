La Chaminade è una squadra in crescita, arriva una sconfitta nel recupero contro il Torremaggiore ma la prestazione è buona. La prima azione da annotare è di marca ospite con un destro forte di Ministro De Almeida che si spenga sul fondo. La Chaminade passa in vantaggio Di Nunzio Davide per De Nisco, destro secco e goal. Il Torremaggiore risponde con Pazienza sfera ancora fuori. La Chami si salva con Resciniti provvidenziale il suo intervento sulla linea dopo una conclusione a botta sicura di Heredia. La formazione ospite pareggia a cinque minuti dall’intervallo con Ministro De Almeida che sfrutta un rimpallo favorevole e con il destro batte Di Camillo, 1-1. Prima dell’intervallo Heredia ancora pericoloso con un destro che termina di poco fuori. Ritmi alti anche nella ripresa. De Nisco per i padroni di casa ci prova di testa, palla out. Fallo laterale di Mura per Heredia che finta il passaggio ma fa partire un gran tiro nel cuore dell’area che beffa tutti. Arriva il tris con un pallonetto di Mura, sulla linea non riesce il salvataggio a Davide Di Nunzio. 3-1 Torremaggiore. Il parziale si amplia con la doppietta di Ministro De Almeida servito da Heredita. La Chami in ripartenza accorcia De Nisco allarga per Florindo Di Camillo il suo destro batte Di Genova per il 2-4. Qualche minuto dopo l’azione si ripete, sempre con gli stessi interpreti, ma la sfera scheggia l’incrocio. Sul finire di gara si susseguono le azioni l’unica che si concretizza porta al goal Mura per il definitivo 5-2 con il quale il Torremaggiore supera la Chaminade. Prossimo appuntamento per i ragazzi di Cavaliere -Marsella sabato a Bitonto, martedì la formazione pugliese sarà di scena alla Palestra Sturzo per il recupero della gara di andata.

CHAMINADE – TORREMAGGIORE (1-1) 2-5

CHAMINADE: Di Camillo Federico , Pietra, Di Camillo Florindo, Di Nunzio Davide, Di Nunzio Antonio, Resciniti, Fieramosca, De Nisco, Ruscica, Bozza Sanneh. Allenatore: Cavaliere

TORREMAGGIORE: Di Genova, Angelini, Mummolo, Herodia, Rossa, Ministro De Almeida, Pazienza, Mura, Gentile, Tricarico, Gesualdo, Olivieri. Allenatore: Santoro

Arbiti: Giuseppe Lamorgese Sez. Roma 2, Paolo Lorenzo Galanti Sez. Pescara; Cronometrista: Giuseppe Costrino Sez. Termoli

Reti: ‘5 De Nisco 1T (CCB) ’15 Ministro De Oliverira 1T (TM), 5 Heredia 2T (TM) 6″25 Mura 2T (TM), ’13 Ministro De Almeida 2T (TM), 14″33 Di Camillo Frolindo 2T (CCB), 18″40 Mura 2T (TM)

Falli: 1 tempo 2-2, 2 tempo 3-3

Tiri liberi: 1 tempo 0-0, 2 tempo 0-0

Note: amm. Pazienza (TM), amm. Davide Di Nunzio (CCB)

Fonte: Ufficio Stampa