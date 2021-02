Fine settimana di gare per la Polisportiva Molise, che prosegue senza sosta la sua attività invernale. Nella giornata di Sabato si è tenuta a Campobasso presso il Parco della Memoria la 1^ Edizione del Mini – Cross del Parco, manifestazione a rilevanza esclusivamente interna, in cui gli atleti rossoblù delle categorie Esordienti, Ragazzi e Cadetti hanno potuto cimentarsi sulla corsa campestre. Sono state tre le gare disputate: le prime due sulla distanza di 500 metri, dedicate rispettivamente agli atleti dai 5 ai 7 anni, e dagli 8 ai 10, e vinte dai fratelli Stefano e Roberto Orsini; la terza, per gli atleti dagli 11 anni in su e sulla distanza di 1km, se l’è aggiudicata il promettente Michele Doria.

Gli atleti più grandi sono stati invece impegnati a Civitanova Marche, sempre nella corsa campestre, ma stavolta in una manifestazione di carattere nazionale. Di buonissimo spessore tecnico i risultati per i ragazzi della società. Tra i Cadetti, sulla distanza di 3 km, ottimo sesto posto su 45 atleti per Samuele Di Iorio, in testa alla gara fino ai 2,5 km e che ha pagato un po’ di inesperienza. Dietro di lui, in bella evidenza, Pierre Notartomaso, che ha chiuso in ventitreesima posizione. Nella 6km Assoluti ancora un buonissimo risultato per Giacomo Reale, piazzatosi in nona posizione ad appena una quindicina di secondi dal podio. Archiviato il fine settimana, la testa è già a domenica prossima per la 2^ Giornata dei Campionati Regionali a squadre di corsa campestre in programma nella struttura del Forum Park a Vinchiaturo, che vedrà impegnata la pattuglia rosso blù per confermare le buone impressioni viste nelle prime uscite stagionali.

Fonte Ufficio Stampa