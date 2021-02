Rischio assembramenti “pericolosi” al Veneziale. La corsa al vaccino è incontenibile e gli anziani e i loro accompagnatori e badanti varie non prestano alcuna attenzione alle minime misure di sicurezza e di distanziamento. Così stamattina al Veneziale sono dovuti intervenire anche i Carabinieri per invitare la gente in attesa di vaccinarsi a non accalcarsi e a prestare le dovute attenzioni. Insomma la voglia di vaccinarsi è tanto forte da abbandonare ogni precauzione e questo è estremamente sbagliato per tutti, anziani e accompagnatori vari che sono andati al Veneziale per le vaccinazioni e magari corrono il rischio di contagiarsi. Comunque, sarebbe il caso che anche l’Asrem si organizzi un tantino meglio, magari predisponendo un servizio di assistenza ai vaccinandi, visto che l’autocontrollo è del tutto carente come dimostrano le immagini.