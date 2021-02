Venafro e Roccamandolfi: Winterline e briganti, nasce in Molise un percorso storico turistico

Nei giorni scorsi, Luciano Bucci (ex sindaco di Conca Casale) e Giacomo Lombardi, primo cittadino di Roccamandolfi, si sono incontrati per abbozzare un itinerario di elevato interesse culturale, studiato per far ripercorrere alle scolaresche, ma anche ai visitatori, due momenti storici lontani due secoli, rimodulati oggi in un’interessante chiave di lettura turistica.