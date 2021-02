Scapoli, pascolo di bestiame incustodito sul territorio comunale

Anche quest’anno si sta ripresentando la stessa problematica degli ultimi anni del bestiame (bovini ed equini) che pascola incustodito e incontrollato sul territorio comunale di Scapoli devastando i terreni e le colture di privati cittadini e invadendo la carreggiata di strade comunali e provinciali, mettendo in grave pericolo la pubblica incolumità e la circolazione stradale.

“Ho provveduto ad emettere la nuova Ordinanza n. 1/2021 che vieta il pascolo vagante e incustodito sul territorio comunale, ma ovviamente non è pensabile poter risolvere il problema attraverso il solo intervento della Polizia Municipale”. Queste le parole del Sindaco Renato Sparacino sulla vicenda.

“Il Comune non ha nè mezzi, nè personale e nè le competenze adatte per poter intervenire in maniera più incisiva e risolutiva, per questo motivo ho segnalato nuovamente il problema scrivendo alle Autorità competenti (Prefettura, Comando Provinciale Carabinieri e Carabinieri Forestali, Comando della Polizia Provinciale, Servizio Veterinario ASREM, Responsabile Viabilità della Provincia di Isernia e Direttore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise) chiedendo la loro collaborazione e il loro supporto per l’individuazione dei proprietari e per la messa in atto di tutte le azioni per la risoluzione del problema.

Spero vivamente che nei prossimi giorni ci sia qualche sviluppo positivo e che i proprietari vengano individuati e obbligati a recuperare il bestiame.

Nel frattempo, invito tutti i cittadini a prestare la massima attenzione e a segnalare tempestivamente la presenza degli animali sul proprio terreno al servizio di Polizia Municipale”. Conclude il Sindaco.