Politica in lutto, l’ex assessore regionale Gino Terzano è morto per Covid. Aveva 68 anni

Durante i lavori del Consiglio regionale è arrivata la notizia del decesso, per Covid, dell’ex Assessore e consigliere regionale Luigi Pardo Terzano, da giorni ricoverato presso l’ospedale Cardarelli.

Terzano è stato consigliere regionale dal 2001 al 2011, eletto prima con “I Democratici” e successivamente con l’Udc. Ha ricoperto, nella giunta Iorio, il ruolo di assessore al Turismo.

Gino Terzano, come tutto lo conoscevano, originario di Montelongo, viveva da molti anni a San Martino in Pensilis. Aveva 68 anni.

Durante l’assise anche il minuto di silenzio e il ricordo dello stesso Toma. Messaggi di cordoglio da parte del mondo politico, da parte dei rappresentanti di tutti gli schieramenti.

Alla famiglia le condoglianze dell’editore Quintino Pallante, del direttore Manuela Petescia e dell’intero staff del Giornale del Molise.