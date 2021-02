Il Circolo La Nebbia Cus Molise lascia la sua casa. Il Palaunimol diventerà un punto di riferimento per la somministrazione dei vaccini anti covid Importante decisione della società universitaria che traslocherà allo "Sturzo" per il finale di campionato

Palaunimol, la nostra casa. Lasceremo la nostra casa. Una scelta dura da metabolizzare a questo punto del campionato, ma una scelta doverosa in virtù della tutela di un bene superiore: la salute di tutti noi. Il Palaunimol diventerà un punto di riferimento per la somministrazione dei vaccini anti covid, una scelta condivisa con il nostro Ateneo sempre vicino al nostro territorio. Da sabato 27 febbraio, alle ore 16, ad ospitarci presso la palestra Luigi Sturzo di Campobasso sarà la Chaminade, ai nostri cugini antagonisti di tante battaglie va un sentito ringraziamento. Ringraziamo inoltre la Cestistica per la disponibilità del Palavazzieri.

#UnitiSiVince

Comunicato Stampa Cln Cus Molise