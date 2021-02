Covid, 110 positivi e 3 decessi. Boom di contagi ad Agnone: 23. Ancora trasferimenti di pazienti fuori regione

110 nuovi positivi in Molise su 1210 tamponi refertati. Il numero più alto di casi stavolta non è in Basso Molise, ma riguarda Agnone, con 23 contagiati. Seguono Campobasso, con 16, Termoli con 15. 8 i positivi di Santa Croce di Magliano, 5 di Bojano, negli altri comuni numeri tra 4 e 1.

3 le vittime, tra cui l’ex assessore regionale Luigi Pardo Terzano, che avrebbe compito 68 anni a marzo. Era in Terapia Intensiva come anche l’altro deceduto, un uomo di 61 anni di Larino. Ha perso la vita pure un 80enne di Campomarino che era invece in Malattie infettive. Salgono a 343 i morti dall’inizio della pandemia.

Sono 105 i nuovi guariti riportati nel bollettino dell’Asrem, di cui 33 di Termoli e 18 di Campobasso.

Resta sempre altissima la pressione sugli ospedali. 8 i nuovi ricoverati. 7 i dimessi da Malattie infettive nelle ultime ore e 5 trasferimenti ad altro istituto: 3 da area grigia dell’Ospedale di Termoli, 1 da Infettivi e 1 da Terapia Intensiva.

In tutto, in questi giorni, sono una decina i pazienti positivi al Covid trasferiti presso gli ospedali di Grosseto, Roma, Foggia e Cesena. L’assessore alla sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, ha detto che sono stati trasportati in elisoccorso nel Lazio tre pazienti Covid dal Molise, tra questi un carabiniere.

Sono 85 le persone con Covid in cura al Cardarelli di cui 14 in Rianimazione e 71 in Malattie Infettive. 9 i pazienti nell’area grigia del San Timoteo di Termoli e 16 al Gemelli Molise. In tutto 110, a cui si aggiungono i trasferiti fuori regione.

Sono 1735 gli attualmente positivi in Molise. Tasso di positività scende al 9% comunque molto al di sopra della media nazionale che è al 4,4%.