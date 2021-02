Calcio, Serie D, Vastogirardi impegnato a Porto Sant’Elpidio. Trasferta anche per l’Fc Matese ospite del Fiuggi

Trasferta nelle marche per il Vastogirardi ospite del Porto Sant’Elpidio. Occasione per cercare la seconda vittoria consecutiva per i gialloblu di mister Prosperi, dopo il successo maturato al Di Tella contro il Giulianova. Il Vastogirardi, a quota 27 punti, occupa il sesto posto, appena a ridosso della zona play off, ad una sola lunghezza dal duo Castelfidardo – Cynthialbalonga. Un campionato davvero entusiasmante per la società del presidente Di Lucente, partita con la volontà di mantenere la categoria senza passare dai play out. Il match di domani, non è solo utile per proseguire la striscia positiva, ma può essere decisivo per archiviare, in modo quasi definitivo, il primo obiettivo stagionale. Squadra giovanissima il Porto Sant’Elpidio, soli tre pareggi in campionato e appena 4 gol all’attivo. I gialloneri non realizzano dallo scorso mese di dicembre, con le ultime sei gare senza timbri a referto finale. Vastogirardi chiamato a mantenere alta la concentrazione ed evitare cali di tensione, i tre punti sono davvero importanti e vanno conquistati con sacrificio. Nel calcio nulla è scontato, gli altomolisani vogliono anche vendicare il match dell’andata, quando all’Acquasantianni, di Trivento, i portoelpidiensi trovarono il pareggio beffa al 95esimo con un colpo di testa di Zima per il 2 a 2 finale.

Infine trasferta a Fiuggi per l’Fc Matese. Una sfida importantissima per i biancoverdi guidati da Corrado Urbano, I matesini stanno pian piano risalendo la classifica, dalla ripresa delle ostilità dopo il fermo per il covid, sono arrivati 7 punti in tre gare. Un team in salute che vuole proseguire la striscia positiva in casa dei laziali. Distacco minimo in classifica tra le due squadre, il Fiuggi ha due lunghezze di vantaggio con due gare in più giocate rispetto ai campani.