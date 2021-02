Share on Twitter

Share on Facebook

Il sindaco Palmerino D’Amico ha comunicato in queste ore di aver prorogato la propria ordinanza dei giorni scorsi con la quale ha sospeso l’attività didattica in presenza per le scuole di ogni ordine e grado del paese. Sospensione che durerà fino a mercoledì 24 febbraio incluso.

In attesa di alcuni risultati di tamponi, a scopo precauzionale e’ stato deciso di sospendere le lezioni per altri tre giorni.

In paese si era verificata la problematica di una studentessa positiva che frequenta le scuole superiori a Castel Di Sangro che avrebbe familiari che frequentano la scuola di Rionero.

Per questo motivo si applicheranno tutte le metodiche riguardanti la prevenzione del contagio per salvaguardare la sicurezza di tutti.