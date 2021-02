Isernia, Chiacchiari: “la nostra villa comunale diventerà bella ed accogliente”

Sono iniziati i lavori di riqualificazione della villa comunale, opere che rientrano in un più ampio programma di recupero dei parchi, dei giardini e del verde attrezzato della città.

«La nostra Villa diventerà bella ed accogliente come il Parco della stazione – ha dichiarato l’assessore comunale al verde e al decoro urbano, Domenico Chiacchiari –. Verranno messi in dimora numerosi alberi e saranno rifatti i prati erbosi, si procederà al completo decespugliamento e installeremo un nuovo impianto di irrigazione dotato di programmatore, provvederemo altresì all’inerbamento attraverso idrosemina potenziata con ammendanti.

La villa è il principale polmone verde del centro cittadino – ha aggiunto Chiacchiari – e l’amministrazione comunale ha l’obiettivo di potenziarne il patrimonio floreale e arboreo, migliorandone altresì il decoro con spazi attrezzati. In argomento, ricordo quanto è stato fatto per la villa comunale con diversi restyling e con gli importanti interventi nel parco giochi per i bambini e nell’area del laghetto».