Emergenza covid-19, operazioni di sanificazione della sede comunale di Roccavivara, ambulatorio, scuole e santuario di Canneto

Emergenza covid-19, operazioni di sanificazione della sede comunale di Roccavivara, ambulatorio, scuole, chiese e santuario di Canneto. A partire dalle ore 10 e 30 del giorno martedì 23 febbraio, il sindaco di Roccavivara Angelo Minni fa sapere che inizieranno le operazioni di sanificazione della sede comunale, ambulatorio comunale, scuole, chiese parrocchiali, santuario di Santa Maria di Canneto, garage, deposito mezzi e mezzi di proprietà comunale. Il sindaco Minni coglie l’occasione per ricordare alla cittadinanza di portare sempre il massimo rispetto delle disposizioni governative e regionali, a cominciare dal corretto uso delle mascherine, nonché delle ordinanze sindacali. Si richiede, inoltre, la più ampia collaborazione per evitare assembramenti che potrebbero essere causa di diffusione del virus e di misure ancora più restrittive. Nell’ultima comunicazione del primo cittadino sugli aggiornamenti dei casi, risalente al 21 febbraio, in totale sono stati 22 i positivi in paese, di questi 10 sono guariti, quindi 12 sono attualmente positivi.