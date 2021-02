50 second read

Covid, proposto il lutto cittadino per tutto il Molise: venerdì 26 febbraio

Una giornata di lutto cittadino in tutto il Molise programmata per venerdì 26 febbraio. E’ la proposta lanciata a tutti i sindaci della regione dall’associazione “Qui si muore – Sos Molise”.

Lo scopo è quello di accendere i riflettori della stampa nazionale sugli effetti della pandemia in regione. “Un gesto simbolico – hanno scritto in una nota – che ci auguriamo possa indirizzare l’attenzione nazionale sulla particolare e tragica realtà che il nostro Molise vive in queste ore”.