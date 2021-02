52 second read

52 second read

52 second read

Covid, il Comune di Campobasso rettifica i dati resi noti dall’Asrem: i positivi in città sono 146 e non 173

Share on Twitter

Share on Facebook

L’amministrazione comunale di Campobasso ha verificato, attraverso la piattaforma di Sorveglianza Integrata Covid19 (SIC) messa a disposizione delle amministrazioni comunali dall’Asrem, il numero totale dei casi attualmente positivi in città ad oggi, lunedì 22 febbraio 2021, e ha constatato che è di 146 e non 173 come invece risulta dai dati resi noti dall’Asrem. Lo stesso dato risulta anche dal conteggio interno che l’Amministrazione comunale, attraverso una serie di verifiche continue, sta oramai attuando e portando avanti da diversi mesi.