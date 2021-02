Si aggrava il bilancio delle vittime da Covid in Molise, crescono in maniera esponenziale i ricoveri. L’ultimo bollettino dell’Asrem parla di quattro persone decedute: un uomo di Termoli di 80 anni che era ricoverato in Terapia intensiva, un 62enne di Macchia Valfortore, un uomo di 94 anni di Isernia e un 82enne di Santa Croce di Magliano, tutti ricoverati in Malattie infettive. A loro si aggiunge una donna di Sant’Elia a Pianisi, deceduta in una casa di riposo del paese. Sono venti i pazienti ricoverati tra il Cardarelli, l’ospedale di Termoli e il Gemelli Molise. Scende, invece, il numero dei positivi: 27 su 323 tamponi. Il maggior numero di casi, 6, si registra ancora una volta a Termoli. 3 nuovi positivi ad Agnone, Campobasso e Campomarino. Tre i guariti. Gli attualmente positivi sono 1734. I pazienti ricoverati al Cardarelli sono 97, di cui 80 in Malattie infettive e 17 in Terapia intensiva. 10 quelli ricoverati al San Timoteo, 16 al Gemelli. I pazienti deceduti, dall’inizio della pandemia sono 340, le persone che hanno sconfitto la malattia sono 8110.