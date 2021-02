Colto da malore in auto sull’ A/14, trasportato in eliambulanza a Chieti. Decisivo l’intervento della Polizia stradale

Una pattuglia della Polizia Stradale di Vasto è intervenuta nell’area di sosta Trigno Ovest sull’autostrada A714, in territorio del comune di Montenero di Bisaccia, in seguito ad una segnalazione che parlava duna persona all’interno di un’autovettura, colta da malore. Gli agenti di Polizia, intervenuti sul posto, si sono da subito attivati richiedendo l’immediato intervento di un’ambulanza. I sanitari dopo aver visitato l’uomo che era all’interno dell’auto, considerata la gravità delle sue condizioni di salute, decidevano l’immediato trasferimento all’Ospedale di Chieti a mezzo di eliambulanza. Le pattuglie della Polizia Stradale di Vasto e del Distaccamento di Termoli hanno provveduto a bloccare la circolazione delle auto rendendo possibili ed in assoluta sicurezza le operazioni di soccorso facilitando anche l’atterraggio dell’elicottero in autostrada.