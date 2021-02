Veder arrivare in fila uno dopo l’altro i tre Tir della Croce rossa, dà la misura, se ancora ce ne fosse bisogno, di quanto sia grave qui in Basso Molise l’emergenza. I mezzi sono partiti intorno alle 12 di lunedì 22 febbraio dal polo logistico di Avezzano e poco dopo le 15 sono arrivati a Termoli. L’area che è stata individuata per allestire l’ospedale da campo si trova all’interno di uno dei parcheggi del San Timoteo, vicino ai locali della farmacia, una zona di circa 2mila metri quadrati, dove sarà montato un nucleo centrale, da cui partiranno tre bracci, ognuno con otto posti letto, come spiegato da Pierluigi De Ascentiis responsabile del polo logistico di Avezzano. “Verrà montato un ospedale da campo con 28 posti letto dotato di tutto il necessario, riscaldamento, comodini, armadi, bagni. Si tratta di un modulo di ultima generazione e se non avremo intoppi mercoledì sarà pronto”.

All’arrivo sono stati scaricati tutti i materiali, i container e le tende. Domani mattina inizieranno invece i lavori di allestimento dell’ospedale da campo, che vedrà impegnati insieme alla protezione civile anche tutti i volontari molisani della croce rossa. Una volta pronto sarà impiegato personale dell’associazione, in tutto 27 operatori sanitari, di cui 10 medici, 12 infermieri e 5 Oss. L’organizzazione interna verrà decisa dall’Asrem: al momento l’orientamento è quello di trasferire nell’ospedale da campo pazienti ordinari di altri reparti, molto probabilmente l’intero reparto di medicina, in modo da liberare all’interno del San Timoteo posti letto di sub intensiva per i ricoverati affetti da Covid. L’obiettivo è quello, infatti, di allentare il più possibile la pressione sull’ospedale di Termoli. L’ultima settimana è stata drammatica con numerosi ricoveri e con il decesso di pazienti molto giovani.