Gli agenti della Questura in servizio a Campitello Matese hanno identificato una ventina di persone. Nel corso dei controlli, sono stati sanzionati otto sciatori, cinque uomini e tre donne, di cui due provenienti dal comuni del Molise attualmente in zona rossa e gli altri sei provenivano da altri comuni e fuori regione. Per tutti è scattata la sanzione di 400 euro visto che le motivazioni addotte per lo spostamento, non sono previste dalla vigente normativa. Analoghi controlli da parte delle forze di polizia proseguiranno anche nei prossimi fine settimana.