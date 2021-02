Coronavirus, ancora tre vittime. Non si fermano i ricoveri: altri dieci nelle ultime ore. Intanto va avanti la campagna vaccinale

Il Covid non dà tregua: ancora vittime nelle ultime ore. Si tratta di una donna di 55 anni di Toro, deceduta al Gemelli, di una 53enne di Casacalenda che era ricoverata in Malattie infettive e di un uomo di 69 anni di Colle d’Anchise, deceduto in Terapia intensiva. Non si fermano i ricoveri: 10 i pazienti ricoverati, di cui 5 in Malattie infettive del Cardarelli, altrettanti nell’area grigia del pronto soccorso di Termoli. Due i dimessi dal reparto di Infettivi del Cardarelli. Sono 83 i positivi sui 678 tamponi processati, con il tasso di positività che sale al 12%. 14 casi a Termoli, 13 a Campobasso. Numeri inferiori negli altri centri colpiti dal Covid, compresi quelli del Basso Molise. 67 le persone guarite. Continua a salire il numero dei pazienti ricoverati: 110 in totale. Al Cardarelli sono 96 di cui 83 in Malattie infettive e 13 in Terapia intensiva. 8 quelli che si trovano al San Timoteo di Termoli e 6 al Gemelli. Gli attualmente positivi sono 1714, i pazienti deceduti, dall’inizio della pandemia sono 336, i guariti 8107. Intanto va avanti la campagna vaccinale. Sono 17654 i vaccini somministrati, di cui 10994 prime dosi, 6660 sono le seconde dosi. Le somministrazioni hanno riguardato sia i vaccini Pfizer che Moderna e Astrazeneca.