Conferenza delle Regioni, Toma: ecco le richieste presentate al presidente Draghi

51 second read

51 second read

51 second read

Share on Twitter

Share on Facebook

“Con gli altri presidenti di Regione abbiamo trovato un accordo su una serie di proposte da presentare al Governo – ha dichiarato il presidente Toma dopo l’incontro alla Conferenza delle Regioni – Chiediamo di semplificare il sistema dei colori, da tre fasce a due, di avere un punto il martedì o il mercoledì per non arrivare all’ultimo minuto per l’assegnazione delle fasce re accelerare con i ristori e le vaccinazioni. A riportarlo il quotidiano La Verità.