Avviata la campagna vaccinale anti covid- 19 per gli ultraottantenni a Trivento. Presso il Poliambulatorio di via Acquasantianni, l’equipe specializzata ha inoculato il vaccino anti covid-19 ai residenti anziani della città e del comprensorio. Nel primo appuntamento di oggi, domenica 21 febbraio, sono stati somministrati 120 vaccini, ai cittadini anche dei comuni limitrofi, come Salcito, Roccavivara, Fossalto. Il sindaco Pasquale Corallo ha preso parte alla giornata di vaccinazione, “Trivento è uno dei quattro centri molisani dove si è dato l’avvio alla campagna vaccinale – ha riferito il primo cittadino – un giorno importante, dopo circa un anno dall’inizio della pandemia. Una data che tutti auspichiamo possa segnare la ripartenza, l’inizio di una nuova stagione che volga al meglio per la salute pubblica e per l’economia”. Dopo questo primo turno vaccinale, ne seguiranno altri e gli interessati che hanno provveduto alla prenotazione saranno avvisati a tempo debito per la data e l’ora della vaccinazione. Per chi, invece, ancora non avesse provveduto alla prenotazione, può ancora farlo, dando l’adesione al seguente indirizzo https://adesionevaccinazionicovid.regione.molise.it, o attraverso call center 800329500 da telefono fisso, mentre da cellulare 0865.724242. Il call center è operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 18, e il sabato dalle ore 8 alle ore 12.