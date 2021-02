Zona rossa prorogata fino al 7 marzo: i comuni in lockdown sono 33

Sono 33 i Comuni del basso Molise in zona rossa fino al prossimo 7 marzo. Ai 28 già in lockdown si aggiungono Bonefro, Lupara, Montelongo, Morrone del Sannio e Provvidenti.

Lo ha deciso il presidente della Regione Donato Toma che ha emanato una nuova ordinanza

Il governatore ha tenuto conto della relazione dell’Asrem: in sostanza la situazione epidemiologica non può far abbassare la guardia, l’allerta è alta. Il territorio va blindato ancora.

Il provvedimento di proroga era stato annunciato nei giorni scorsi, andavano definiti solo i dettaglia e l’esito emerge dall’unità di crisi di questo pomeriggio

Intanto in basso Molise gli amministratori si appellano ai propri concittadini, a limitare gli spostamenti solo per motivi necessari come, tra l’altro, impongono le regole.

Sul fronte delle fabbriche, il bollettino settimanale vede un aumento di contagi alla Fiat di Termoli, dove i contagi sono saliti a 44, ma sono scese le persone in quarantena precauzionale, da 54 a 42.