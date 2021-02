San Martino in Pensilis – Nuove restrizioni: chiusi bar, ristoranti, parrucchieri, barbieri e scuole

A San Martino in Pensilis continua a salire il numero dei contagi. Per arginare l’ulteriore diffondersi del Covid il sindaco ha introdotto ulteriori misure restrittive. Con propria ordinanza ha infatti disposto la sospensione della didattica in presenza e attivazione della Didattica a distanza della scuola dell’Infanzia, della Primaria e della scuola secondaria di primo grado dal 22 al 27 febbraio. Inoltre chiusi bar, attività di ristorazione, con divieto assoluto di qualsiasi attività di asporto, circoli, barbieri, parrucchieri ed estetisti, dal 22 al 27 febbraio. Sospeso, fino alla stessa data anche lo svolgimento del mercato settimanale.