Petizione online per chiedere a Draghi di “avocare” i poteri di Toma e i vertici Asrem

Dopo gli ultimi sviluppi sulla gestione Covid in Molise, e in modo particolare dopo la vicenda che ha interessato l’ospedale Vietri di Larino, la Casa dei diritti, guidata dall’avvocato Laura Venittelli, ha promosso una petizione online, con cui si chiede, in sostanza, al Presidente del Consiglio, Mario Draghi, al ministro Speranza e al governo di assumere i poteri di Protezione Civile già affidati al Presidente Toma, le funzioni di Commissario e sub-commissario di Angelo Giustini e Ida Grossi, nonché di assumere tutti i poteri conferiti al Direttore generale e quello sanitario dell’Asrem, Oreste Florenzano e Maria Virginia Scafarto.