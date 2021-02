Covid, nuovo decesso al San Timoteo: muore 74enne. Ricoverata ragazzina di 12 anni, è positiva al virus

Share on Twitter

Il Covid miete ancora vittime, nel primo pomeriggio di oggi un nuovo decesso al San Timoteo di Termoli: non ce l’ha fatta un anziano di 74 anni di Guglionesi. Sempre nel nosocomio termolese è arrivata una ragazzina di 12 anni con i tipici sintomi del Covid, sarebbe risultata positiva. E’ stata ricoverata con febbre, non avrebbe problemi respiratori.

Una situazione che in basso Molise si fa sempre più critica. I casi di positività restano alti e la preoccupazione è evidente. Dagli amministratori gli appelli ai cittadini di restare a casa e di uscire solo in casi di necessità come impongono le regole.