Covid, due le vittime nelle ultime ore: una 33enne di San Martino e una donna di 93 anni di Campomarino

Non si arrestano i decessi in Molise da Covid. Dopo la morte, ieri di tre pazienti, nelle ultime ore altre due persone hanno perso la vita: si tratta di una 33enne di San Martino in Pensilis, deceduta al San Timoteo di Termoli, dove era ricoverata. La giovane, positiva al Covid, era tuttavia affetta da patologie pregresse. L’altra vittima è una donna di 93 anni di Campomarino, deceduta nella propria abitazione. Sale drammaticamente a 333 il numero delle vittime dall’inizio della pandemia in Molise.