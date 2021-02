Centrosinistra Comune Campobasso: “Occorre chiudere le scuole”

Presa di posizione dei consiglieri comunali del centrosinistra a Campobasso. “La presenza conclamata del più contagioso ceppo inglese del virus – hanno detto Battista, Trivisonno, Salvatore e Chierchia – la pressione insostenibile sugli ospedali regionali, la campagna vaccinale ancora in alto mare, la compresenza di docenti, personale ATA ed alunni, tutti ancora non vaccinati, in spazi dove non è possibile assicurare la necessaria areazione, impongono una chiusura delle scuole di ogni ordine e grado”.

Secondo i quattro consiglieri di opposizioni è una scelta dolorosa, ma che, se fatta oggi, produrrà effetti positivi in futuro, per tutti.

“Auspicabile – hanno concluso – in realtà, la chiusura, con i conseguenti indispensabili ristori, di tutte le attività e dei luoghi dove è inevitabile la compresenza di più persone per molte ore, ma non è possibile garantire il necessario distanziamento e la opportuna areazione”.