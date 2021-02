Campobasso – Il sindaco Gravina chiude tutte le scuole di ordine e grado

Il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, ha deciso di chiudere tutte le scuole di ordine e grado da lunedì al 28 febbraio. Le lezioni si svolgeranno in Dad. Il provvedimento adottato per prevenire il possibile aumento dei contagi da Covid in città. “L’ordinanza è legata a ragioni di prevenzione e precauzione per tutelare – ha detto Gravina – la salute di tutti i cittadini campobassani ma per consentire un principio di solidarietà che anche le persone che attualmente hanno bisogno di ricovero possano trovare un posto letto e le giuste cure”. Dobbiamo privilegiare il diritto alla salute di tutti”