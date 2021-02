Agnone, nuova ordinanza del Sindaco Saia: scuole chiuse

Nuova ordinanza del Sindaco Daniele Saia che ha ordinato la sospensione dell’attività didattica nei locali delle scuole di ogni ordine e grado del territorio del Comune di Agnone per il periodo da lunedì 22 febbraio a sabato 27 febbraio 2021, quale misura cautelare e preventiva volta al contenimento del rischio da contagio nel territorio comunale. L’ordinanza, emanata in accordo con la Dirigente Scolastica dott.ssa Tonina Camperchioli, si è resa necessaria a causa della recente impennata di casi di positività che sta interessando la nostra cittadina. Viene raccomandato inoltre a tutti i cittadini di seguire scrupolosamente le norme di prevenzione per evitare che la situazione epidemiologica possa continuare a peggiorare.

“Il recente aumento dei contagi ci ha portati a emanare una ordinanza di sospensione delle attività didattiche per tutte le scuole di ogni ordine e grado di Agnone. La diffusione del Covid-19 sta correndo velocemente nelle ultime ore e per questo abbiamo deciso di tutelare tutti gli studenti per evitare che il virus possa raggiungere anche le loro famiglie.” – scrive il Sindaco Saia.