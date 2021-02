Termoli: PalAirino in allestimento per la campagna vaccinale

Dal Comune di Termoli fanno sapere che è tutto definito per lo screening drive through per i cittadini e che si sta attendendo la disponibilità dei medici della Croce Rossa prima di ufficializzare le giornate. Sono stati già acquistati i test rapidi antigenici e nei prossimi giorni la popolazione verrà informata su come aderire. Sabato 20 febbraio partirà invece la vaccinazione per gli over 80 direttamente in ospedale, si dovranno presentare solo coloro che sono stati convocati dall’Asrem. Intanto l’Amministrazione ha messo a disposizione il Palazzetto dello sport che si trova in Piazza Papa Giovanni Paolo II per la successiva fase della campagna vaccinale per la quale si attendono disposizioni da parte dei vertici Asrem: gli operai del Comune e i volontari stanno allestendo la struttura per renderla subito disponibile non appena ci sarà il via libera.