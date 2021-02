26 second read

26 second read

26 second read

Paziente in gravi condizioni trasferito fuori regione in eliambulanza

Share on Twitter

Share on Facebook

Ancora un paziente covid molisano trasferito fuori regione. Nel pomeriggio le sue condizioni si sono aggravate e non essendoci più posti liberi in terapia intensiva, è stato attivato il protocollo Cross, con il trasporto, in eliambulanza, al Gemelli di Roma.