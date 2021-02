Isernia, SUAP: arriva il nuovo regolamento e il nuovo tariffario

La giunta comunale di Isernia, con una recente deliberazione, ha approvato il nuovo ‘Regolamento per il funzionamento del Suap’, con allegato ‘Tariffario per i diritti istruttori’ da porre a carico delle ditte.

Il Piano Operativo dell’Amministrazione (POA) per tale progetto, messo a punto dal Suap con il supporto del Formez e dal Comitato Pilota al termine di incontri tematici organizzati dal Suap di Isernia, comprende una serie di misure utili al perseguimento della riforma, tra cui, appunto, l’approvazione di un nuovo Regolamento, nuove Convenzioni con i Comuni interessati e stipula di Protocolli d’Intesa con gli enti terzi. Tutto ciò – ha concluso l’assessore Dall’Olio – mira al raggiungimento di elevati standard qualitativi del Suap di Isernia».

«Questo nuovo Regolamento – ha evidenziato l’assessore alle attività produttive, Linda Dall’Olio – tende alla implementazione della riforma amministrativa degli enti locali, secondo un progetto nazionale del Dipartimento della Funzione Pubblica, con il sostegno del Formez, al quale Isernia ha aderito in veste di Comune pilota.

Il nuovo ‘Regolamento per il funzionamento del Suap’ e il nuovo ‘Tariffario per i diritti istruttori’, che entreranno in vigore dal 22 febbraio, sono disponibili sul sito web del Comune di Isernia.