E’ ufficiale: Molise in arancione a partire da domenica

Il Molise passa da zona gialla ad ‘arancione’. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmera’ in giornata l’ordinanza. Nella settimana 8-14 febbraio il Molise ha fatto registrare un Rt puntuale di 1.4, il piu’ alto d’Italia. E’ quanto emerso nell’ultimo monitoraggio Iss-ministero Salute. Criticita’ si registrano all’ospedale Cardarelli di Campobasso, hub regionale per il Covid-19, con il reparto di terapia intensiva al limite. L’ordinanza entrerà in vigore domenica. Con il Molise passano in arancione anche Campania e Emilia Romagna.