Causa Covid-19 chiusi gli uffici comunali di Trivento per oggi venerdì 19 febbraio. A causa di contatti avuti con un cittadino risultato positivo al covid-19 – fa sapere il sindaco Pasquale Corallo – il personale dipendente sarà posto in isolamento domiciliare e sarà sottoposto a tamponi molecolari di screening. Pertanto, nella giornata di oggi, venerdì 19 febbraio 2021, gli uffici comunali saranno chiusi al pubblico e lo svolgimento delle attività sarà garantito in modalità smart working. Sarà possibile contattare gli uffici a mezzo pec all’indirizzo protocollo.trivento@pec.it o alle seguenti email: Ufficio Segreteria, affari generali e protocollo: segreteria@comunetrivento.it Ufficio Anagrafe, servizi sociali e stato civile: settoreamministrativo@comunetrivento.it Ufficio Tecnico: settoretecnico@comunetrivento.it Ufficio Finanziario e Tributi: settoreragioneria@comunetrivento.it Solo per urgenze è possibile contattare il seguente recapito telefonico: 338 7451632.