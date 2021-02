Calcio a 5, questa sera in campo l’Acqua e Sapone nel torneo di a1. Chaminade attesa domani alla prova Molfetta

21 esima giornata nel massimo campionato di futsal. Continua la lotta testa a testa, in vetta alla classifica tra Acqua e Sapone e Pesaro. Al comando gli uomini di Scarpitti a quota 47, con una gara da recuperare, ad un solo punto di distanza il Pesaro. Questa sera in anticipo la capolista riceve il Lido di Ostia. Laziali appena al di sopra della zona play out, tre punti da mettere in cassaforte per i pescaresi, per mantenere la vetta della graduatoria. Sarà ovviamente la post season dei play off, ad assegnare il titolo di campione d’Italia, l’Acqua e Sapone vuole chiudere al primo posto, una leadership iniziata sin dalla prima giornata di campionato. Pesaro in trasferta a Matera, senza dubbio una sfida più impegnativa. In caduta la Feldi Eboli, nel derby di recupero giocato martedì, successo per il Sandro Abate di Avellino. Caruso e compagni sono in crisi di risultati, manca la continuità di inizio stagione, domani la trasferta di Mantova sarà un banco di prova importante. Buon momento per l’Aniene, i laziali ospitano il fanalino Genova, occasione da non mancare per risalire la classifica.

Nel torneo di Serie B la Chaminade riceve il Molfetta. Allo Sturzo seconda sfida consecutiva alla capolista per i giovanissimi diretti da mister Cavaliere. Sette giorni fa il recupero in terra pugliese, chiuso sull’ 8 a 3 per le Aquile, domani la sfida valida per la 19esima giornata di campionato. Un torneo strano, dove sono tante le gare da recuperare e può succedere, come nella fattispecie, di dover giocare contro gli stessi avversari nel giro di sette giorni. Match proibitivo per i rossoblu, netto il divario tecnico tra le due squadre, al contempo è un’altra occasione per maturare e crescere in vista delle gare future, decisive in ottica salvezza. 3 punti in graduatoria per la Chaminade, penultimo posto, con sole 9 gare giocate. La squadra del patron Scarnata ha giocato meno di tutti nel girone G, il calendario dei recuperi è stato fissato con una serie di match consecutivi. Periodo decisivo, domani importante ben figurare, a seguire bisognerà muovere la classifica per risalire dalla zona retrocessione.