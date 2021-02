Calcio a 5, Cln Cus Molise alla prova Futsal Cobà

Big match per il Cln Cus Molise, domani pomeriggio, in casa del Futsal Cobà. A Porto San Giorgio, i molisani sfidano “gli squali” marchigiani, nella gara più attesa del girone C di A2. La classifica vede i cussini al secondo posto a quota 27° meno 5 dalla capolista Manfredonia. Il Cobà, dopo il cambio di allenatore alla fine di gennaio, con l’arrivo di Ricci al posto di Campifioriti, ha cambiato passo ed ora è al terzo posto. 21 punti, meno 6 dal Cus Molise, con tre gare in meno giocate. Un distacco che potenzialmente può essere colmato ai danni dei cussini, anche in ottica final eight. Ricordiamo che per accedere alla fase finale della Coppa Italia, occorre posizionarsi al primo o al secondo posto nei rispettivi gironi di A2. Solo il Futsal Cobà, in base alle gare da recuperare, può soffiare questa vetrina a Di Stefano e compagni. Tornando alla gara di domani, Sanginario con grande probabilità dovrà rinunciare ancora una volta al suo fuoriclasse principe Mattheus Barrichello. Il classe 95 non è ancora al 100%, mister Sanginario è stato categorico, “Barrichello tornerà in campo solo quando sarà completamente recuperato”. Il riferimento è allo spezzone di gara giocato dal brasiliano contro il Cassano dieci giorni fa, dove è apparso in palese difficoltà fisica. In giornata provino decisivo, ma la sensazione è che si punti ad averlo nelle migliori condizioni sabato 27 febbraio nella sfida casalinga contro la Tombesi Ortona.

Per il resto tutti a disposizione del tecnico campobassano, indeciso sulla scelta del portiere. Roman è apparso ancora non al meglio contro il Cassano, mentre Vinicius Oliveira, classe 2002, si è ben disimpegnato con il Castelfidardo. Un ballottaggio positivo, possiamo affermare che il Cus Molise ha di fatto due portieri titolari. Futsal Cobà favorito nei pronostici, ma la squadra di Sanginario in più di una circostanza, anche nel corso delle varie stagioni ha dimostrato di esaltarsi nelle difficoltà.