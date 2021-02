Ad un anno dalla sua morte l’ultimo film di Flavio Bucci: “Il grande passo” è la sua eredità artistica

Ad un anno dalla sua morte sullo schermo la sua eredità artistica. E’ arrivato in questi giorni in tv su Sky, dove è attualmente in programmazione, l’ultimo film di Flavio Bucci. L’ultimo lavoro del grande attore molisano scomparso un anno fa. “Il grande passo” è un bel film che praticamente debutta direttamente in tv considerato che è uscito al cinema alla fine della scorsa estate, nei pochi giorni durante i quali le sale sono rimaste aperte prima della nuova e lunghissima serrata dovuta al Covid. Per chi ha amato Flavio Bucci è un capitolo fondamentale perché la partecipazione straordinaria dell’attore è di una tenerezza struggente. Il regista Antonio Padovan sembra proprio avergli voluto cucire addosso la parte di un padre che altro non è poi che un suo cameo.

Bucci nel film è un uomo piegato dalla vita. Ricorda da vicino la parabola della sua esistenza. Lo sguardo sofferente, non riesce neanche ad abbracciare i figli (interpretati da Giuseppe Battiston e Stefano Fresi) che da lontano sono venuti a trovarlo, quasi non riesce a parlare davanti a loro che di fatto sono stati abbandonati. E’ la sua ultima inquadratura, Una immagine commovente. Un addio alle scene che colpisce ancora di più perché arriva al pubblico dopo la sua scomparsa.