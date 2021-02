Accusato di maltrattamenti e violenze a carico della moglie e figli minori, trentenne in carcere

Personale della squadra mobile di Campobasso ha dato esecuzione alla misura cautelare in carcere a carico di un 30enne indiziato di ripetuti e gravi maltrattamenti in famiglia. Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari al tribunale di Campobasso, Roberta D’Onofrio, su richiesta della procura della Repubblica.

Il 30enne, secondo le indagini della squadra mobile, coordinate dalla procura, perpetrava da anni maltrattamenti, vessazioni e violenze ai danni della moglie e dei figli minori.

L’intervento dei poliziotti ha messo fine all’incubo della famiglia dell’accusato e, grazie al centro anti-violenza e dei servizi sociali, la moglie e i figli minori sono stati portati in un luogo protetto.