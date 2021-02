Isernia, Food Is Green e il turismo enogastronomico patrocinato dal comune

Incontro al comune tra il sindaco di Isernia Giacomo d’Apollonio e il presidente dell’associazione “Food Is Green”, Mario D’Alessio. Si tratta d’una associazione nata lo scorso dicembre per iniziativa di alcuni ristoratori locali, che si propone come obiettivo quello di esaltare le competenze nel campo della ristorazione e, più in generale, di valorizzare il territorio e le sue vocazioni turistiche legate alla gastronomia.

D’Alessio ha illustrato al Sindaco le finalità di Food Is Green, auspicando una interazione e una collaborazione con il Comune. «Ho apprezzato – ha detto al termine dell’incontro – la disponibilità espressami da d’Apollonio per il patrocinio delle nostre future iniziative e per la possibile collaborazione per progetti specifici legati al turismo gastronomico. Inoltre, il Sindaco ha assicurato che l’amministrazione comunale valuterà come dare risposta tangibile alle esigenze specifiche della ristorazione di Isernia, soprattutto in ragione del difficile momento che il settore sta attraversando».