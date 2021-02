Il suo sorriso ha contagiato tutti gli appassionati di calcio molisano e non….

la sua allegria è riuscita ad annullare le rivalità sportive prima, durante e dopo ogni gara…..

il suo amore verso il calcio e i veri valori che trasmette, aggregazione e socialità, era sconfinato….

Oggi Carmine D’Angelo è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari e di tutte le persone che ha incontrato nel suo cammino di vita. Impossibile non volergli bene, impossibile non ridere alle sue battute, impossibile non ricordare le sue famosissime barzellette, diventate virali anche tramite i social-network, impossibile non ricordarlo per sempre. La notizia della sua scomparsa ha fatto il giro della nostra regione presidenti, giocatori, arbitri, appassionati, tifosi, tutti sono rimasti colpiti e addolorati. Il “Presidentissimo”, soprannominato così dal suo caro amico Pino Somma, è stato un punto di riferimento per tantissimi ragazzi e amici del basso Molise. Un soprannome che rende l’idea, Carmine era il presidente di tutti, il presidente super partes ben voluto e stimato a prescindere dalla casacca sportiva. Carmine è riuscito ad unire comunità sportive, squadre rivali e spegnere sul nascere ogni polemica sui campi di calcio. Carmine lascia un vuoto incolmabile nei cuori di tutti gli amici che hanno avuto la fortuna di conoscerlo.

Grandissimo amico della famiglia di Telemolise Sport, ospite consueto della trasmissione “Domenica Sport” dagli studi di Termoli, ha fatto innamorare i telespettatori con le sue gag e la sua innata comicità. Domani, all’inizio delle edizioni del Tg Sport, in onda su Telemolise (14.30 – 20.00 – 23.30) Carmine D’Angelo sarà ricordato.

Il pensiero più grande lo rivolgiamo alla famiglia, alla moglie Isabella e ai figli Fabio e Veronica, un abbraccio di cuore.

Grazie Carmine per le risate, per l’affetto, per i momenti felici che ci hai regalato… porteremo per sempre nel cuore il ricordo del tuo sorriso.

LA REDAZIONE SPORTIVA DI TELEMOLISE