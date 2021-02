Il Molise con la Pontificia Fonderia di Campane Marinelli di Agnone sarà fra i protagonisti della settima puntata della nuova stagione di “Freedom – oltre il confine”, in onda venerdì 19 febbraio 2021 alle 21:25 su Italia 1.

Inventate in Cina oltre 3000 anni fa e introdotte in occidente a partire dal V secolo, le campane hanno accompagnato la nostra storia, sia civile che religiosa. Dal Medioevo fino ai giorni nostri, hanno scandito il ritmo della preghiera, delle feste, delle ore del giorno. Sono state utilizzate per segnalare pericoli e per radunare i popoli in occasioni importanti. Ad Agnone, in Molise, sorge la più antica impresa italiana tutt’ora in attività, una delle botteghe artigiane più vecchie del mondo: è la fonderia Marinelli, dove da quasi 1000 anni si producono campane e si lavora il metallo, sfruttando le stesse tecniche e gli stessi materiali utilizzati in epoca medievale. Roberto Giacobbo esplorerà i segreti di quest’arte antica, entrerà all’interno di una fornace e parteciperà al momento più solenne del lungo processo di creazione di una campana: la colatura del bronzo fuso all’interno dello stampo.