Tour de force per il Commissario ad acta per la sanità, Angelo Giustini. Al momento il commissario si trova a Roma, convocato al Ministero della Salute insieme al sub commissario Grossi, dopo la decisione di riaprire l’ospedale Vietri di Larino, limitatamente alla attivazione dei posti letto dedicati al trattamento sub intensivo del Covid.

La notizia tuttavia destinata ad avere sviluppi nei prossimi giorni è l’audizione di Giustini presso la Procura della Repubblica di Campobasso come persona informata sui fatti. Un faccia a faccia durato circa quattro ore e avvenuto nel pomeriggio di mercoledì. Ad accompagnare giustini dal Procuratore, sono stati i Carabinieri del Nas. La vicenda, infatti, riguarda il fascicolo aperto in Procura a seguito delle ispezioni effettuate dal Nucleo anti sofisticazioni.

I militari dell’arma, a più riprese, si sono recati per una serie di ispezioni presso gli ospedali molisani, a partire dal Cardarelli di Campobasso per poi proseguire col San Timoteo di Termoli il Veneziale di Isernia. Oggetto dell’iniziativa del Nas, le condizioni degli ospedali molisani alla luce della pandemia in corso. I militari hanno rilevato diverse criticità che vanno dalla separazione dei percorsi tra ambienti covid e non covid alla cronica mancanza di personale. Sotto la lente degli inquirenti, anche un’altra serie di elementi come la mancanza rilevata in alcuni casi dei presidi di prima protezione, come i termoscanner rilevatori della temperatura.

L’inchiesta, nelle mani della Procura guidata da Nicola d’Angelo, sta andando avanti da settimane e potrebbe esser giunta ad una svolta, sia sotto il profilo della individuazione di eventuali responsabilità nella gestione della pandemia, come anche in caso contrario con una inconsistenza degli elementi raccolti e di una assenza di fatti specifici e di addebiti.

Intanto da Roma, al momento, non è trapelata alcuna notizia e solo più tardi si conoscerà l’esito dell’incontro fissato con i tecnici incaricati dal Ministro Speranza.